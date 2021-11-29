Türkiye Gazetesi

Adana'da oturann Mustafa Akay (68), oğlu ve Bülent Erdal, bir yakınlarını taziyeye gitti. Baş sağlığı diledikten sonra otomobile atlayıp eve doğru yola koyulan şahıslara silahlarla çapraz ateş açıldı. Kurşunlar, Akay ile Erdal'a isabet etti. Arkada oturan Akay'ın oğlu, direksiyona geçerek hastaneye gitti. Ancak bu çabası babasını kurtarmaya yetmedi. Mustafa Akay, doktoların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Erdal'ın ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Aşı randevusu yerine taziyeye gitti, koronavirüse yakalandı Aşı randevusu almasına rağmen tereddüt edip aşısını yaptırmayan Mehmet Aslan, gittiği taziyede koronavirüse yakalandı. Aslan, "Aşı çok önemliymiş keşke aşı olsaydım" dedi.

Taziyeden eve cenazeleri döndü! Adana'da taziyeye giden 3 vatandaş, dönüş yolunda geçirdikleri kaza sonucu hayatlarını kaybetti.