Türkiye Gazetesi

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, 1 Eylül itibarıyla sona eren yasakların ardından denize açılan balıkçı gemilerinin avcılığa başladığını hatırlatarak bir açıklamada bulundu. bölgede yoğun avlanan hamsi için avcılık saatinin 09.00 ila 15.00 saatleri olduğunu belirten Gülbay "Avcılığın artmasıyla İl Müdürlüğümüz personeli de denetimlerine hız verdi." ifadesini kullandı.

CEZALAR ARTTI

Özellikle 7191 sayılı Kanun ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrasında idari yaptırımların gücünün artırıldığı vurgulayan Gülbay "İdari para cezalarının miktarı artarken daha önce kanunda bulunmayan bazı idari yaptırımlar da eklendi. Son günlerde bölgemizde avcılıkta bulunan gırgır gemilerinin yoğunlaşması sonrasında da denetimler hız kazandı. Yapılan denetimler neticesinde bir nakil vasıtasında 20 ton hamsi balığının mevzuatta yer alan limitlerin altında olması nedeniyle ürüne el konularak idari para cezası işlemi uygulanmıştır " dedi

71 BİN TL CEZA KESİLDİ

Gülbay, denetimlerin mesai saati gözetilmeksizin devam ettiğini belirterek, "Bu yılın eylül ile kasım ayları arasında yapılan denetimlerde 45 ton hamsi, 2 bin 145 kilogram istavrit, 12 kilogram barbun ve bir fanyalı ağa el konuldu, 16 kişiye de toplamda 71 bin 451 lira idari para cezası uygulandı." ifadelerine yer verdi.

Hamsi 30 TL'den düşmüyor Kocaeli'de havaların soğumasıyla birlikte denizlerde balık bolluğu yaşanırken, fiyatlarda değişiklik yapılmadı. Hamsinin 30 TL, çinekopun ise 50 TL'den satışa sunulduğu tezgahlara vatandaşın da ilgisi azaldı.

Tezgahlarda palamut azaldı, hamsi bollaştı Hamsi ve istavritle tezgahlarda bolluk yaşanırken, balıkçılar palamutta umduğunu bulamadı. Düzce'de palamutun tanesi 70 liradan başlayıp, 100 liraya kadar çıkıyor.