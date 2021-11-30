Türkiye Gazetesi

Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde fırtınanın etkisiyle 15 katlı bir binanın çatısından koparak uçuşan parçalar, metrelerce uzaklıktaki karşısında bulunan binanın bazı dairelerinden içeri girdi. Çatıdan uçan kalaslardan biri penceresinden içeri girdiği evin duvarına saplanırken, duvara saplanan kalas diğer dairenin içine geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Dairelerin içi savaş alanına dönerken, olay sırasında evde olan bazı vatandaşlar ise durumu hafif sıyrıklarla atlattı. Çatının uçma anı ise kameralara da yansıdı.

“İSTİRAHAT EDİYORDUM, KARŞI BİNANIN ÇATISININ ÜZERİME GELDİĞİNİ GÖRDÜM”

Daha 1 yıllık evli olan ve evinin kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Umutcan Ünlü, “Ben burada çekyatta istirahat ediyordum. Sesler duydum. Kafamı kaldırıp baktığımda karşıdaki ve onun yanındaki binanın bütün çatısının üstüme geldiğini gördüm. Pencere kırıldı ve tahta parçalarının altında kaldım. Enkazın altından çıktığımda diğer odalara baktım. Odaların camları patlamış. Dışarı baktığımda yerlerde tahtaları ve devrilen ağaçları gördüm. Rüzgar değil de sanki patlama veya saldırı olduğunu düşündüm. Daha 1 yıllık evliyim. Tüm eşyalarım talan olmuş. Sırtımda ezikler var. Bacaklarıma cam parçaları batmış” dedi.

“MUTFAĞA GELDİK BAKTIK Kİ KARŞI BİNANIN ÇATISI İÇERİ GİRMİŞ”

Fırtınadan 10 dakika önce diğer odaya geçerek olaydan yara almadan kurtulduklarını söyleyen Fazilet Yılmaz ise, “Oturma odasında oturuyorduk. Çok büyük bir fırtınayla beraber gümbürtü koptu. Üst kattan bir daire koptu gitti. Füze düştü dedik. Mutfağa geldik baktık her taraf kalaslarla dolu. Karşı binanın çatısı olduğu gibi içeri girmiş. Bizim mutfaktan komşunun duvarını delmiş parçalar. 10 dakika önce içeri odaya geçmiştik. Burada her zaman olduğumuz saatler. Eğer burada olsaydık kurtuluş yoktu” diye konuştu.

Meteorolojiden kritik uyarı! Fırtına devam edecek Meteoroloji bugün Marmara ve Kıyı Ege başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği 38 kişinin yaralandığı fırtınanın yarın da etkisini sürdüreceğini duyurdu. Olası tehlikelere dikkat çeken meteoroloji, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerde fırtına hızının yer yer 100 kilometre üzerine çıkacağını bildirdi.

Bakan Koca fırtınanın bilançosunu açıkladı:4 ölü 38 yaralı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtınanın bilançosunu açıkladı. Koca, şiddetinin artıran fırtınada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Fırtına İstanbul'u yıktı geçti Türkiye'nin bir çok bölümü şiddetli fırtınanın etkisi altında. İstanbul'da şiddetli fırtına nedeniyle çatılar uçtu ağaçlar söküldü, tekneler battı. İzmir Karşıyaka'da deniz taştı, Bursa'da fırtına nedeniyle metro arıza yaptı, yolcular tahliye edildi.