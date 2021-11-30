Türkiye Gazetesi

Başakşehir'de 37 yaşındaki Mehmet Ergün otobüs durağına doğru ilerlediği esnada şiddetli lodos nedeniyle üzerine kaldırımda bulunan reklam panosu devrildi.

DURUMU AĞIR

Yaklaşık 200 kilo civarındaki panonun çarpması ile yere yığılan Ergün, kafa ve yüz kısmından ağır şekilde yaralandı. Yaralı adamın yardımına ise ilk olarak durakta bekleyen vatandaşlar koştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Reklam panoları ise başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için Başakşehir Belediyesine bağlı iş makinesi tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Meteorolojiden kritik uyarı! Fırtına devam edecek Meteoroloji bugün Marmara ve Kıyı Ege başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği 38 kişinin yaralandığı fırtınanın yarın da etkisini sürdüreceğini duyurdu. Olası tehlikelere dikkat çeken meteoroloji, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerde fırtına hızının yer yer 100 kilometre üzerine çıkacağını bildirdi.

Bakan Koca fırtınanın bilançosunu açıkladı:4 ölü 38 yaralı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtınanın bilançosunu açıkladı. Koca, şiddetinin artıran fırtınada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Fırtına İstanbul'u yıktı geçti Türkiye'nin bir çok bölümü şiddetli fırtınanın etkisi altında. İstanbul'da şiddetli fırtına nedeniyle çatılar uçtu ağaçlar söküldü, tekneler battı. İzmir Karşıyaka'da deniz taştı, Bursa'da fırtına nedeniyle metro arıza yaptı, yolcular tahliye edildi.