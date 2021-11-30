Türkiye Gazetesi

Ortakent mahallesi Müskebi caddesinde, anne ve babasıyla yaşayan 30 yaşındaki Sadettin Keleş babasını bir bahane ile dışarı gönderdikten sonra mutfak tüpünü açarak intihar etmek istedi. Tüpü açtıktan sonra annesini mutfağa zorla götüren Keleş odanın gazla dolmasını bekledi.

ÇIĞLIKLARI DUYAN KOMŞULAR EKİPLERE HABER VERDİ

Oğlunu engellemeye çalışan annesi Hanife Keleş bir türlü oğlunu durduramadı. Çakmağı yakmasıyla birlikte bir anda mutfakta ufak çaplı bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle mutfak perdeleri ve bazı malzemeler yanmaya başladı. Patlamayı duyan ve içerden gelen çığlık sesleri üzerine komşuları güvenlik güçlerine ve itfaiyeye ekiplerine haber verdi.

ANNE VE OĞLU KURTARILDI

Olay yerinen gelen güvenlik güçleri kapıyı zorlayarak içeri girmek istedi. Bir andan alev topuna dönen mutfağın camını kırarak yangın tüpleriyle alevlere müdahale eden güvenlik güçleri anne Keleş’i ve oğlunu dışarı çıkarmayı başardı. Anne Keleş olaydan yara almadan kurtulurken evi yakmaya çalışan oğlu Keleş’te hafif yanıklar oluştu. 112 acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan, psikolojik sorunları olan Sadettin Keleş’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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