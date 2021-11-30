Türkiye Gazetesi

Adana’nın Seyhan ilçesinde müstakil eve hırsızlık için giren bir şüpheli, bahçedeki köpeğin havlamasıyla yakalandı. Yakalanan hırsız vatandaşlar tarafından öldüresiye dövüldü.

KÖPEĞİN HAVLAMASIYLA YAKALANDI

Yabancı uyruklu T.M. bir müstakil eve hırsızlığa girdi. Bu sırada evin bahçesinde bulunan köpek havlamaya başladı. Köpeğin havlamasına uyanan mahalleli hırsızı fark etti.

MEYDAN DAYAĞINA ÇEKİLDİ

T.M kaçmaya çalıştığı sırada vatandaşlara yakalandı. Vatandaşlar yakaladığı hırsızı öldüresiye darp etti. Daha sonrada durumu polise bildirip hırsızı teslim etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hastaneye kaldırılan hırsızın tedavisi tamamladıktan sonra polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

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