Türkiye Gazetesi

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan şiddetli lodos, deniz ulaşımını da etkiliyor. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle bazı feribot seferlerini geçici olarak askıya aldı.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "30.11.2021 Salı (bugün) Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki hatlarında, olumsuz hava şartlarından dolayı seferlerimiz saat 08:25 itibariyle geçici süreyle durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla seferlerin durdurulduğunu diğer gemilerin kaptanlarına da bildiriyor.

Öte yandan, boğazın yanı sıra karada da zor anlar yaşanıyor. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar lodos fırtınasıyla mücadele ediyor.

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı Etkili olan lodos nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılmaya başlanan Çanakkale ve Kilitbahir arasındaki feribot seferlerine tekrar ara verildi.