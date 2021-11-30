Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Pursaklar ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesinde meydana gelen olayda iddiaya göre Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan 12 yaşındaki Enes Koca okuldan çıkarak eve doğru yürümeye başladı. Küçük çocuk yolda önüne çıkan 10 köpeğin saldırısına uğradı. Ayşe ve Serdar çifti çocuklarının eve gelmemesinden şüphelenerek çocuklarını aramaya başladı. Amca Ali Osman Koca’da okul yolunca Enes’i aradı. Amca Koca Enes’i sokak köpeklerinin arasında kanlar içerisinde yüzüstü yatarken buldu.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Küçük Enes Pursaklar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilen küçük çocuğun vücudunun pek çok yeri köpek ısırığı dolu. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Enes’i bulan amca Ali Osman Koca, “Kardeşim beni aradı. Çocuğunun okuldan geri dönmediğini söyledi. Sonra tarlaya doğru gittim. Bir baktım 8 veya 10 tane köpek vardı. Çantası ilerideydi. Önce çocuğu görmemiştim. Sonra çocuğa yaklaştım. Çırılçıplak yerde yatar vaziyette, her tarafını köpekler parçalamış şekilde çocuğu hastaneye götürdük. Ben çocuğun yanına gittiğimde köpekler yanındaydı.

“ÇOCUĞUN DURUMU ÇOK KÖTÜ”

Başıboş köpekler yüzünden daha önce bir sürü olaylar oldu. Fakat kendini bilmez birkaç tane insan başıboş insanlar köpeklere yemek vererek kendi vicdanlarını tatmin ediyorlar. Annesine ve babasına bakmayan insanlar sokak köpeklerine bakıyorlar. Gelsinler bir de çocuğun şu halini görsünler. Çocuğun durumu çok kötü. 2 veya 3 ay hastane süreci var. Çocuk şu an yoğun bakımda. Kafatası komple kazınmış. Çocuğun kafası komple paramparça. Baldırlarında kasları gözüküyor. Etleri gitmiş. Köpekler çocuğu resmen parçalamışlar. Çocuk yüzüstü yattığından dolayı yüzü hariç komple parçalamışlar. Saat 16.30 civarında oldu olay. Okuldan 200 veya 300 metre ileride” dedi.

"KÖPEKLERİ ÇOK SEVERDİ"

Enes’in teyzesi Kevser Muslu ise, “Köpeklerin bulunduğu alan çok işlek olan sitelerin olduğu bir alan, okuldaki bütün veliler şikayetçi. Ama kimse bu duruma aldırış etmiyor. İlla insanların canlarının yanması mı gerekiyor? Bizde hayvanseveriz ama hayvanseven insanlar duysunlar, neredeler? Görmüyorlar mı? Ben teyzesiyim. Yeğenim de köpekleri çok seven bir çocuktu. Yeğenim sırf köpeği olsun diye Yasin-i Şerif'i ezberleyen bir çocuktu” ifadelerini kullandı.

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