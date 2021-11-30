Türkiye Gazetesi

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan ve günler süren arama çalışmalarının sonunda cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı. Tutuklu bulunan dede Hasan Yağal'ın Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındığı öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ 19 KASIM'DA BULUNMUŞTU

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olay Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında meydana gelmişti. 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi, durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cansız bedeni 19 Kasım'da bulunmuştu.

Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü. Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti. Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca, Müslüme'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 aile yakınının sorgusu tamamlanmış, dedesi Hasan Yağal ise tutuklanmıştı.

BAŞAK CENGİZ'İN KATİLİ DE AYNI HAPİSHANEDE

İstanbul Ataşehir'de lüks sitenin önünde 10 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen olayda, bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan Can Göktuğ Boz tarafından öldürülmüştü. Boz, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilip sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklanmıştı.

Can Göktuğ Boz da Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine konulmuştu.

Müslüme’nin ölümüyle ilgili yeni gelişme: Yayın yasağını ihlal edenlere soruşturma açıldı Silifke Başsavcılığı, Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümüne getirilen yayın yasağını ihlal eden haberler hakkında soruşturma başlattıldığını bildirdi.

Yörük kızı Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümü hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. Yörük kızı Müslüme'nin dedesiyle ilgili ortaya atılan iddialar sosyal medyada gündem olurken, küçük kızın anneannesi, "Bunları duydukça aklımı kaybedeceğim. Kafamı kaldıracak gücüm kalmadı" ifadeleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Son dakika: Aile Bakanlığı'ndan Müslüme açıklaması Son dakika haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Müslüme'nin annesinin kadın konukevine yerleştirildiği ve ailenin diğer çocuklarının koruma altına alındığı belirtildi.