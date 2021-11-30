Türkiye Gazetesi

İzmir’de 2018 yılında görev yerine gitmek üzere yola çıkan Buket Keleş’in karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği olayda Keleş’in Kırşehir’de yaşayan ailesi 3 yıldır hukuk mücadelesi veriyordu. İş yerine 15 dakika erken gelmesi nedeniyle şehit sayılmayan Keleş için İş Mahkemesi 3 yılın ardından karar verdi.

“AİLE OLARAK 15 DAKİKANIN MÜCADELESİNİ VERDİK”

Kızının fotoğrafı önünde konuşan baba Hamdi Keleş, “Ankara'da İş Mahkemesinde görülen davada adalet yerini buldu. Mahkeme kararı ise bizi sevindirdi. Bu süreç için 3 yıl hukuk mücadelesi verdik" dedi. Kızının görev yerine 15 dakika erken gelmesinin SGK tarafından sorun oluşturduğunu aktaran Baba Keleş; "İçimize biraz su serpildi. Kızımı şehit eden şahıs dışarıda, ama onun da mücadelesi olacak. Kızım 7.00'de olması gereken görev yerinde 06.45'te oluyor. Biz aile olarak 15 dakika mücadelesi verdik. SGK bizi yıprattı. Yazdığımız bütün dilekçelere 'ret' cevabı gelmişti" şeklinde konuştu.

İzmir’de fırtına tramvay seferlerini de etkiledi İzmir’de etkili olan sarı fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taşması nedeniyle tramvay seferleri de aksadı. Tüm deniz seferleri de geçici süreyle askıya alındı.