Türkiye Gazetesi

Son haftalarda ülkenin birçok bölgesinden peş peşe gelen deprem haberleri vatandaşlar tarafından endişeyle karşılanıyor. Özellikle Ege Denizi açıkları, Akdeniz ve Van-Malatya çevrelerinde meydana gelen şiddetli depremler korkuya neden olurken, Prof. Dr. Ercan Aksoy, Türkiye’nin birçok il merkezinden diri fay geçtiğinin altını çizerek özellikle Doğu Anadolu Fay zonuna dikkat çekti.

"100 YIL DEPREM OLMAZ" GÖRÜŞÜ YANILTICI

Kuzey Anadolu Fay zonuna dikkat çekerek Malatya’nın Kale ilçesi ve çevresinde sismik aktivitenin yoğunlaştığını belirten Prof. Dr. Aksoy, bu bölgede deprem beklediklerini belirtti. Ayrıca, deprem olduktan sonra halk arasında yayılan "bundan sonra 100 yıl deprem olmaz" görüşünün yanıltıcı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aksoy, geçtiğimiz günlerde Düzce’de meydana gelen depremin, 1999 Düzce depremi ile aynı fay üzerinde oluşmadığına, o faya paralel başka bir fay üzerinde oluştuğuna dikkat çekti.



Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak çok sayıda il merkezinden diri fay geçtiğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Aksoy, bu gerçeklerden yola çıkılarak yapılaşmanın gerçekleştirilmesi gerektiğini sözlerinde ekledi.

"KALE BÖLGESİNE DİKKAT!"

Malatya’nın Kale ilçesi ve çevresinde deprem olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve bu bölgeye dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Aksoy, "Ülkemizde meydana gelen depremlere baktığımız zaman Düzce’de, Erzurum’da, Karayazı’da, Pütürge’de depremin varlığını görüyoruz, ki bunlar 5 ve üzerindeki depremler. Türkiye’nin belli yerlerinde yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Çünkü bu büyük olanların tetiklediği küçük depremler de var" dedi.

"Bu bölgelere baktığımız zaman Ege Bölgesinde yine saçılmış halde yoğun bir deprem etkinliğinin varlığını görüyoruz" diyen Prof. Dr. Aksoy, "Doğu Anadolu Fay (DAF) zonu üzerinde Malatya’nın Kale ilçesi üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Adeta bir yoğunlaşma var. DAF zonu üzerindeki bu etkinliğe baktığımız zaman, Kale çevresindeki sismik aktivitenin yoğunlaştığını ve Kale’nin kuzeyindeki Elazığ sınırları içerisindeki Pınarlı, Habibuşağı köylerinde depremlerin meydana geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla ana kırığın biraz daha kuzeyinde Uluova fay zonunun Güneybatı devamında Kale’ye ve oradan Yeşilyurt’a devam eden fay zonunun aktivitesinin arttığını söyleyebiliriz” dedi.

"HER AN ŞİDDETLİ BİR DEPREM MEYDANA GELEBİLİR"

Her an her bölgede şiddetli bir depremin meydana gelebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Aksoy, "Halk arasında genellikle yanıltıcı bir inanış var. Deprem oldu, 50, 100 ve 150 yıl rahatız, diye düşünülüyor. Bunlar yanıltıcı rakamlar. Her fayın deprem üretme aralığı var, buna deprem tekrarlanma aralığı adı veriliyor. Bunlar da ancak o fay üzerinde ayrıntılı çalışmalarla ortaya konabilir" dedi.

Düzce’de 1999 yılında deprem meydana geldiğini ve 20 yıl sonra 17 Kasım'da yine deprem olduğunu belirten Prof. Dr. Aksoy, depremin 'tekrarlanma aralığı' olmadığını belirtti. Aynı bölgede çok sayıda fay olduğunu söyleyen Aksoy, "Birinin hareketi diğerlerini tetikliyor ve kısa aralıklarla birkaç yıl sonra farklı büyüklüklerde depremler ortaya çıkıyor. O yüzden 'Bu kadar yıl rahatız, deprem olmayacak' demeleri üzerinde sadece aynı fay üzerinde deprem olmuyor ve yeniden enerji birikmesi lazım diyebiliriz. Ancak dediğim gibi o faydan ayrılan, onunla birleşen ve onunla ve ona paralel çok sayıda fay olduğu için deprem olabiliyor. Deprem ülkesinde yaşadığımızı, ki çok sayıda il merkezimizden diri fay geçtiğini unutmayalım. Bu gerçekten hareketle yapılaşmayı gerçekleştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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