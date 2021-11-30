Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar, Düzce'de de kendisini gösterdi. Şehrin çeşitli noktalarında ağaçların devrildi, çatılar uçtu. Kentin en yoğun caddelerinden olan İstanbul Caddesi'nde meydana gelen bir olay ise izleyenleri güldürdü.

Cadde üzerindeki bir mağazada teşhir amacıyla kaldırıma çıkarılan 3 çeşit beyaz eşyadan birisi olan çamaşır makinesi, kuvvetli rüzgara kapılarak altındaki tekerlekli tablanın da etkisiyle hareket etmeye başladı. Esnaf tarafından fark edilen yürüyen çamaşır makinesini durdurmak için görenler adeta seferber oldu. Kısa süre içinde durdurulan çamaşır makinesi mağazaya teslim edildi. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.



Çamaşır makinesinin hareket ettiği ve yakalanarak dükkana geri götürüldüğü anlar saniye saniye kaydedildi

"NE MALA ZARAR GELDİ, NE DE CANA"

Çamaşır makinesini yolda yakalayan Gökhan Gürel, "Bugün şehirde kuvvetli bir rüzgar vardı. Yakın illerde de olmuş. Yan komşumuzun çamaşır makinesi yürümeye başlayınca peşinden gittik, makineyi yakaladık. Küçük çocuklar geçiyordu. Onlara denk gelmesin diye çıktık, yakaladık. Ne mala zarar geldi, ne de cana zarar geldi. Müşteri vardı içeride, müşterimle ilgileniyordum. Baktım makine gidiyor peşine düştüm. Sonunda da yakaladım" dedi.

"HERHANGİ BİR HASAR OLUŞMADI"

Mağaza çalışanı Ramazan Dursun, "Kuvvetli rüzgar nedeniyle mağaza önüne çıkarttığımız beyaz eşyalar hareketlenmeye başladı. Yan tarafımızdaki esnaf arkadaşlarımız peşinden koşarak canla başla makineyi yakaladılar. Çevreye zarar vermeden tuttular. Olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların duyarlı olmalarını diliyorum. Ben makinenin hareket ettiğini göremedim. İçeride müşterilerle ilgileniyordum. Bir kalabalık oluştu. Komşular uyarmak için yanımıza geldiler. Onlar zaten müdahale etmişlerdi. Yardımcı oldular sağ olsunlar. Tehlikeyi bu şekilde engellediler. Herhangi bir hasar oluşmadı çok şükür" diye konuştu.

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Köprüden geçemeyen motosikletlilere yardım eden metrobüsler rüzgara karşı duvar oldu İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçmekten zorlanan motosikletlilere metrobüsler yardım etti.