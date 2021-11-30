İstanbul Boğazı, tam lodos sebebiyle dün saat 14.30'da gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, boğaz trafiğinin ne zaman açılacağıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Emniyet'in sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 18.30’da güney-kuzey yönlü olarak açılacak. Çanakkale Boğazı saat 15.00’ten itibaren çift yön olarak gemi trafiğine açıldı" ifadeleri kullanıldı.
Çanakkale Boğazı transit gemi trafiğine tek yönlü kapatıldı Çanakkale Boğazı, tanker ve konteyner gemilerinin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit gemi trafiğine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı 23 saat sonra gemi trafiğine açıldı Çanakkale’de dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı, 23 saatin ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açılıyor
Lodos yüzünden gemi geçişlerine izin verilmeyen İstanbul Boğazı'nda yasak kalkıyor.
İstanbul Boğazı, tam lodos sebebiyle dün saat 14.30'da gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, boğaz trafiğinin ne zaman açılacağıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Emniyet'in sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 18.30’da güney-kuzey yönlü olarak açılacak. Çanakkale Boğazı saat 15.00’ten itibaren çift yön olarak gemi trafiğine açıldı" ifadeleri kullanıldı.
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