Türkiye Gazetesi

İzmir Konak'a bağlı Alsancak Mahallesi, Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki bir mağazada çalışan 26 yaşındaki Tuğba S, bugün saat 10.00 sularında tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Yabancı uyruklu İbrahim T. (34), durup dururken genç kadına yumruk attı. Kadın aldığı darbeyle yere düşerken saldırgan hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti. Baygınlık geçiren Tuğba S'nin yardımına vatandaş koştu. Hastaneye kaldırılan kadın, taburcu olduktan sonra şahıstan şikayetçi oldu.

UYUŞTURUCU ALMIŞ

Bu arada, bir vatandaş İbrahim T'yi takip ederek polise yakalattı. Gözaltına alınan zanlı, uyuşturucu maddenin etkisinde olduğunu söyledi. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim T. tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASI OLAYI KAYDETTİ

Öte yandan, yaşanılanlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler şöyle: İbrahim T. kolları açık bir şekilde yürüyor. Ardından karşı yönden gelen Tuğba S'ye yumruk atıyor. Kadın yere düşüyor.

Rıza Bey Apartmanı davasında yumruklaşma İzmir’de yıkıma neden olan 6.6’lık depremde 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı’nın sorumlularının “bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçuyla yargılandığı davada sanık yakınları ve depremzedeler arasında yumruklaşmaya varan tartışma çıkması nedeniyle duruşmaya ara verildi.

Özür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu Taksim’de gece kulübüne gelen 42 yaşındaki adam, alkolün etkisiyle içeride küfür ve hakaret ettiği güvenlik görevlisi tarafından mekanın dışında özür dilemek istediği esnada saldırıya uğradı. Yumruk darbeleriyle yere düşerek kafatası kırılan adam, kemiğin beynine saplanması sonucu komalık oldu. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu polisi tarafından yakalanan şahıs tutuklandı.