Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı kar uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.
Şiddetini giderek artıran kar yağışıyla Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Sarıçiçek ve Dede Yaylası beyaza büründü.
Bazı vatandaşlar kar yağışını fırsat bilerek çıktıkları yüksek kesimlerde kar yağışını cep telefonları ile görüntülediler.
Balıkesir'e mevsimin ilk karı yağdı Balıkesir’in Sındırgı ilçesi sınırları içinde bulunan Ulus Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı.
Edirne'de kar yağışı başladı Edirne'nin Bulgaristan'a sınır köylerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yağan kar yağışı köy halkı ve çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı.