Türkiye Gazetesi

İzmir-Uşak karayolu Gazi Bulvarı’nda gerçekleşen olayda bir su arıtma firması işleten 41 yaşındaki Sinan P. Kardeşi, çalışanı ve bir arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra araçla yola çıktılar. Yağışlı havada seyreden araç Gazi Bulvarı’nda ilerlerken yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Hasibe Güven’e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol ortasındaki refüje savrulan Hasibe Güven kanlar içinde yerde kalırken aşırı alkollü olduğu iddia edilen sürücü bir an duraksamadan kaçtı.

KAZADAN 1 SAAT SONRA ARADILAR

Kazadan 1 saat sonra Sinan P.’nin çalışanı Adem A. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunup maddi hasarlı bir kazaya karıştığını ileri sürerek trafik ekibi istedi. Aracı inceleyen ekipler camdaki göçük ve kan izlerinden aracın birine çarptığını fark etti. Aracın bulunduğu yerden 1 kilometre geride kazanın meydana geldiği belirleyen polis ekipleri bölgeye geldiklerinde ulaştıklarında refüjde hareketsiz bir şekilde yatan genç kız ile karşılaştı. Nabzı düşükte olsa hala atan yaralı genç kızı hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saat şiddetli yağış altında yolun ortasında fark edilmeyi bekleyen genç kız kurtarılamadı.

EHLİYETİNE 2028 YILINA KADAR EL KONULMUŞ

Kazanın ardından sürücü olduğunu iddia eden Adem A., patronu Sinan P., kardeşi Yusuf P. ve arkadaşları Osman E. gözaltına alındı. Araçta bulunanların tutarsız ifadelerinden şüphelenerek harekete geçen polis ekipleri, yapılan titiz çalışma ve çapraz sorgu sonucunda aracı asıl kullananın Adem A. değil, patronu Sinan P’nin olduğu tespit etti. Daha önceden de hakkında 3 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan Sinan P.’nin ehliyetine 2028 yılına kadar el konulduğu ve 8 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vicdansız sürücülerin yardım etmek yerine ölüme terk ettikleri Hasibe Güven’den geriye, soğuktan korunmak için kullandığı şalı kaldı. Bir mimarlık ofisinde çalıştığı öğrenilen Güven’in cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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