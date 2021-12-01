Türkiye Gazetesi

Merkezefendi ilçesinde; ailesi ile birlikte yaşayan 31 yaşındaki Muharrem Akgül, uyuşturucu madde kullanmak için kendisini odaya kilitledi.

Aradan geçen süre zarfında kapıyı çalan ailesi, ses gelmeyince panik oldu. Soruları cevapsız kalan aile üyeleri, kapıyı kırınca Akgül'ü hareketsiz şekilde kanepede yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNENİN FERYATLARI YÜREKLERİ YAKTI

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Akgül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Akgül’ün hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi ağıtlar yakarken annesinin, “Oğlum kurtaramadım oğlum” ağıtları yürekleri burktu.

Olay yeri İnceleme ekipleri evde çalışmalarını gerçekleştirirken, savcının incelemelerinin ardından Akgül’ün cansız bedeni morga kaldırıldı.

Ailesi tarafından kanepede ölü bulunan Muharrem Akgül’ün yüksek dozda uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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