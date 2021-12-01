Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde bugün itibariyle başlayan şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulamasıyla birlikte oto lastikçilerde de yoğunluk arttı. Uygulama öncesi lastikleri değişmeyen sürücüler, sabahın erken saatlerinde randevu alarak oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

KIŞ LASTİĞİ CANIMIZIN SİGORTASIDIR

Bingöl’de yaklaşık 4 yıldır oto lastik işletmeciliği yapan Ümit Tuğunmuş, kış lastiğinin önemine dikkat çekti. Kış lastiğinin hem canın hem de aracın sigortası olduğunu belirten Tuğunmuş, "Bugün 1 Aralık, kış lastiği takma zorunluluğu geldi ticari araçlar için. Normal araç sahipleri için zorunluluk yok tabi ki ama biz her sürücüye kış lastiğini kullanmalarını öneriyoruz. Kış lastiği aracın sigortasıdır aynı şekilde canımızın da sigortasıdır. Kış lastiği kullanmayı her müşterimize öneriyoruz" dedi.

YOĞUNLUK BAŞLADI

Eksi 7 derecede yazlık lastiklerin işlevini yitirdiğini belirten Tuğunmuş, "Şu an kar yağmasını bekleyen müşterilerimiz var, kar düştükten sonra takacağım diye hareket ediyorlar, bu yanlış. Gece olduğu zaman don olayları ile karşılaşıyoruz. Eksi 7 derecenin altına indiğinde yaz lastiği özelliğini yitirir. Bundan ötürü herkese kış lastiğini takmalarına davet ediyoruz. Bizlerde de zaten yoğunluk başladı" diye konuştu.

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

ÇIKMA LASTİKLERE BİR RAĞBET VAR

Lastik fiyatlarındaki artıştan dolayı sürücülerin çıkma lastiklere rağbet gösterdiğini vurgulayan Tuğunmuş, sıfır lastik kullanılması gerektiğini vurguladı. Tuğunmuş, "Biz istiyoruz ki herkes randevu ile gelsin. Gelmeden önce arasınlar, biz de hazırlığımızı ona göre yapalım. Sabah erken saatlerde açtık iş yerini, durmadık hiç. Kış lastiğine vatandaşlarımız ceza olayı olarak bakıyor, kesinlikle yanlış bu. Cezadan korktukları için takanlar var. Can güvenliği için kış lastiği takın diyoruz. Geçen seneye oranla da kış lastiği fiyatları arttı. Biz tabi sıfır lastikten yanayız ama çıkma lastiklere bir rağbet var. Çıkma lastik kullanıyor çoğu müşterimiz. Biz her zaman sıfır lastikten yanayız” şeklinde konuştu.

ARDAHAN'DA DA YOĞUNLUK VAR

Ardahan'da da lastikçilerde yoğun mesai başladı. Oto lastikçi İsmail Bingöl, kentte etkili olan kar yağışının ardından araçların lastik değişiminin başladığını belirtti. Bir hafta öncesinden yoğunluğun başladığını söyleyen Bingöl, "Bilindiği gibi memleketimizde son günlerde hem kar hem de soğuk hava etkili olmaya başladı. Vatandaşlar da bu nedenle yaklaşık bir hafta önceden kışlık lastiklerini taktırmaya başladı. Günde 20 ila 30 aracın lastik değişimini yapıyoruz" dedi.

Kışlık bakımda lastik değişiminin yanı sıra, antifriz ve silecek suyu değişimi de yaptıklarını ifade eden Bingöl, ’’Soğuk bir iklimin hakim olduğu memleketimizde lastik değişiminin yanı sıra araçlarımızın motor suyu antifrizlerinin eksi 40 derecenin üzerinde olması gerekiyor. Bunun yanı sıra cam sularımız da değişmeli, çünkü bunlar zorunlu’’ şeklinde konuştu.

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor Can ve mal güvenliği için yılın belirli dönemini kapsayacak şekilde hayata geçirilen kış lastiği uygulaması yarın başlıyor. 1 Aralık 2021 tarihinde başlayan kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek.

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde yoğunluk 1 Aralık'ta başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasına günler kala araç sahipleri ceza yememek için lastikçiklerin yolunu tuttu.

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği zorunluluğu başlıyor Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık’ta başlıyor. Uygulama öncesi aracının lastiklerini değiştirmek isteyen sürücüler oto lastikçilere akın etti.