Türkiye Gazetesi

Osmanbey'de bir otelde kalan 50 yaşındaki Kırgızistan uyruklu R.I. isimli kadından yakınları haber alamadı. Olayın bildirilmesi üzerine oel görevlisi Ertan Ö., kadının odasına girdi. Kadının hareketsiz yattığını gören görevli, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen adli tabibin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekipleri odada çalışma yaptı. Katta yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kadının cansız bedeni, cenaze aracı ile Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kadının kesin ölüm sebebi burada yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Öte yandan kadının arkadaşları tarafından hastaneye götürüldüğü, kadının iştahı olmadığı için yemek yiyemediği bilgisine ulaşıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Su kuyusunda cansız bedeni bulunmuştu: Duvara not bırakmış Bartın'da cansız bedeni su kuyusunda bulunan kadının, kuyuyu çevreleyen duvara ölümünden sorumlu tuttuğu 3 kişinin adını yazdığı öğrenildi.

İki gündür haber alınamayan genç ölü bulundu İstanbul Kağıthane'de 16 yaşındaki Berke Yalın İnce, yalnız kaldığı dairede ölü bulundu.