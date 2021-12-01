Türkiye Gazetesi

İstanbullular, astronot kıyafeti ile metroda yolculuk yapan vatandaşı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Yoğun ilgi ile karşılaşan astronot, rutin bir İstanbullu gibi akbil basarak metroya bindi. Astronotu görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek cep telefonlarıyla bu anı kaydetti.

Kimi vatandaş uzaktan fotoğraf çekerken kimisi de astronot ile fotoğraf çektirdi. M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki birçok durakta mola veren astronot, Haliç durağında inerek İstanbul'un tarihi manzarasını izledi.



Astronot, akbil basarak İstanbul metrosuna bindi

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Metroda ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlar, ilginç bir görüntüyle karşılaştıklarını dile getirdiler. Astronotu görünce çok şaşırdığını dile getiren Nurullah Çelebi, "Böyle bir şeyi beklemiyordum, çok şaşırdık. İlgimi çok çekti" dedi.

Şaşkınlığını dile getiren Uğur Saka, "İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Metroda her zaman astronot kıyafetli birisini görmüyoruz, çok ilginç bir görüntü" ifadelerini kullandı.

"İLK GÖRDÜĞÜMDE ROBOT SANDIM"

Bir başka vatandaş Atakan Başkan ise, "İlk gördüğümde robot sandım ancak astronotmuş. Gördüğümde çok şaşırdım" diye konuştu.

Uzay kıyafetiyle merak uyandıran astronotun İstanbul'da yakın bir zamanda düzenlenecek etkinlikte yer alacağı öğrenildi.

2019 YILINDA DA METROBÜSE BİNMİŞTİ

İstanbul’da 2019 yılında astronot kıyafeti ile metrobüs durağında bekleyen bir vatandaş da görenleri şaşkına çevirmiş, metrobüs duraklarında astronot kıyafetiyle dolaşan kişinin Yeşilay kampanyası dahilinde bunu yaptığı ortaya çıkmıştı.

Kıl çorap ve arıcı kıyafetiyle Rizeli astronota ilgi büyüyor Rize’de sosyal medya ile gündeme gelen ve sonrasında haberlere konu olan astronot karakterine ilgi artıyor.

Bu da ‘kardan astronot’ Türkiye’nin son günlerde gündemi olan uzaya çıkma konusu ve uzay merakından etkilenen Ordulu Adem Arslan, kar yağışı sonrası 3 metre uzunluğunda kardan astronot yaptı.