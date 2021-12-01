Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Pazartesi günü yaşanan şiddetli lodos ve fırtına yüzünden Esenyurt’ta 3 kişi hayatını kaybetmişti. Şiddetli fırtınaya ait çarpıcı yeni görüntüler ortaya çıktı.

Doğan Araslı Bulvarı'nda komşusunun fırtınada tabelasının uçtuğunu gören vatandaş, yardım etmek istedi. İki kişinin tabelayı kaldırmak için mücadele ettiği o anlarda şiddetli bir rüzgarın esmesiyle yardıma giden vatandaşlardan biri tabela ile birlikte uçtu.

DÜKKANA KENDİNİ ZOR ATTI

Rüzgarın etkisiyle metrelerce uçan adama şans eseri hiçbir şey olmazken, güçlükle geri dükkana girdi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ÇALIŞANLAR ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU

Bir başka görüntü ise Adile Naşit Bulvarında kaydedildi. İş yerinde çalışan işçiler kuvvetli rüzgar nedeniyle işi durdurup imalathaneden çıktılar. Bu olaydan saniyeler sonra şiddetli rüzgara dayanamayan cam cephe çökerek iş yerine girdi. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, çalışanlar ölümden son anda kurtuldu.

Bakan Koca, Marmara Bölgesi'ndeki fırtınanın bilançosunu açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtınada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kağıthane'de lodos dehşeti: Çatı anne ile oğlunun üstüne uçtu Kağıthane'de şiddetli lodos nedeniyle uçan çatı, kaldırımda yürüyen iki kişinin üzerine düştü. Dehşet anları kameraya yansırken, bacağından yaralanan anne ile kolundan yaralanan oğlu hastaneye kaldırıldı.