Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te 2 aylık bebeği dövdüğü görüntüler ortaya çıkan Yunus Göç, kamuoyunda büyük tepki görmüştü. Görüntülerin ardından gözaltına alınan Göç, tutuklanarak cezaevine konuldu. Yoğun bakımda minik Cihan’ın tedavisi sürerken cani babanın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Göç'ün ifadesinde çocuğunu bir anlık sinirle dövdüğünü belirtirken suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.

BİR ANLIK SİNİRLE OLDU

Çocuğu mama vermek için kucağına aldığını ifadesinde belirten Göç, “Mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.

EŞİNE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Ocak ayında eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığınan bebeğin annesi Semra Göç’ün kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ

Aile büyüklerinin araya girmesinin ardından Semra Göç, tekrardan evine dönüyor.. Anne Göç’ün eşine karşı 4 ay önce açtığı boşanma davasından 2 ay önce aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiği öğrenildi.

Cani baba tarafından dövülen bebeğin annesi ilk kez konuştu Gaziantep’te 2 aylık bebeğinin babası tarafından canice dövüldüğü anların görüntüsü çeken anne çocuğunun doğduğundan beri şiddet gördüğünü söyleyerek ‘dövmediğini düşünmek istedim’ dedi.

Gaziantep'te akılalmaz olay! 3 aylık bebeğe öldüresiye döven cani baba tutuklandı Gaziantep'te 3 aylık bebeğin dövüldüğü görüntüler kan dondurdu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde bebeğin öz babası tarafından dövüldüğü iddia edildi. Dayak anına ilişkin görüntülerin ardından emniyet harekete geçti. Cani baba Yunus Göç tutuklandı. Bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.