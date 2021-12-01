Türkiye Gazetesi

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen olayda Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Üyesi olan 3 çocuk babası 54 yaşındaki Kemal Şengül’den haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kapıyı açan ekipler Şengül’ün cesedini hareketsiz yattığını gördü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Kemal Şengül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede talihsiz adamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını kaybettiği tespit edildi. Şengül'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

BABASI VE KARDEŞİ DE AYNI ŞEKİLDE ÖLDÜ

Öte yandan olayda ilgili edinilen bilgiye göre Kemal Şengül’ün babası Seyit Şengül’ün 18 yıl önce, avukat kardeşi Köksel Şengül’ün de 17 yıl önce aynı şekilde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü öğrenildi.

Artan fiyatlar geri dönüşü başlattı: Doğalgazlı evlere soba kuruluyor Artan doğalgaz ve kömür fiyatları nedeniyle sobaya geri dönüş başladı. Kalorifer kömürü fiyatlarının yükselmesiyle birlikte odalarının birini sobaya çeviren vatandaşlar, 2 hafta arayla soba ve malzemelerine zam gelmesi nedeniyle zorlanıyor.