Türkiye Gazetesi

İstanbul TEM Bayrampaşa Hal Bağlantı Yolu’nda akıllara durgunluk veren bir olaya yaşandı. İETT otobüs şoförü ile ambulans şoförü trafiğin ortasında tartışmaya başladı. Yol verme kavgası nedeniyle çıkan tartışmada İETT otobüs şoförü aracından inerek ambulansa doğru yürüdü. Çılgına dönen şoför kimseye aldırış etmeden sağlık çalışanına yumruk attı.

ÇILGINA DÖNEN SÜRÜCÜ KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİ

Çevredeki diğer sürücüler, çılgına dönen şoförü sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. O anlar ambulansta bulunan diğer sağlık çalışanları tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

İETT şoförüne bıçaklı saldırı: Hayatını ruhsat kurtardı Kağıthane’de başka birine ait olan İstanbul kartı kullanan yolcuyu uyaran İETT şoförü yolcu tarafından bıçaklandı. Bıçak darbesinin otobüs şoförünün cebinde taşıdığı ruhsata isabet etmesiyle şoför ölümden döndü.