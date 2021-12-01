Türkiye Gazetesi

Doğu bölgelerinde etkisini hissettirmeye başlayan kar yağışı, Aralık ayının ilk gününde yüzlerce aracın yolda mahsur kalmasına neden oldu. Öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Erzincan'ın Tercan ilçesi ile Erzurum'un Aşkale ilçesi arasında bulunan güzergâhta yol trafiğe kapandı.

ULAŞIM KONTOLLÜ OLARAK SAĞLANIYOR

Yüzlerce araç sürücüsü yolda mahsur kalırken, karayolları ekipleri yoğun bir şekilde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Karayolları ekiplerinin yolu açmasına rağmen tipinin de etkili olması üzerine güzergâh aralıklarla yeniden ulaşıma kapanıyor. Yolda kontrollü ulaşım sağlanmaya başlandı.

Kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç yolda mahsur kaldı

KOP DAĞI GÜZERGAHI ULAŞIMA KAPANDI

Kar ve tipinin etkili olduğu Kop Dağı güzergahında da yol her iki yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri ise araçların geçişine izin vermiyor.

Bayburt güzergâhındaki yaklaşık 100 araç Aşağıkop köyündeki alanda, Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekletiliyor.

İç Anadolu ve Akdeniz'de kum fırtınası: Araçlar mahsur kaldı Son dakika haberine göre; kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan kum fırtınası, Konya, Aksaray ve Niğde'de bazı bölgelerde trafiğin durmasına neden oldu. Yollarda göz gözü görmezken, araçlar mahsur kaldı. Niğde'de meydana gelen kazalarda 7 kişi yaralandı.

Edirne'de kar yağışı başladı Edirne'nin Bulgaristan'a sınır köylerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yağan kar yağışı köy halkı ve çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı.