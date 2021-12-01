Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Ferhat Elçi idaresindeki otomobilin motor kısmında yangın meydana geldi. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirerek alevlere müdahale etti.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.
Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Köprüden düşen tır alev aldı: 2 ölü, 1 yaralı Niğde-Adana otoyolunda köprüden düşen tır alev alev yandı. Kazada tırın içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Eber Gölü’nde yine alevler yükseldi Türkiye’nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü’nün Afyonkarahisar’ın Çay ilçe sınırları içerisinde kalan bölümünde yine yangın çıktı. Gölün kuruyan bölümlerindeki kamışların alev alev yandığı kısmındaki yangına güvenlik gerekçesi ile müdahale edilemiyor.