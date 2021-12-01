Türkiye Gazetesi

Başakşehir Kayaşehir Mahallesinde yaşanan olaylar “insanlık ölmemiş” dedirtti. Bir cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan o görüntülerde dik bir yokuştan çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcının yardıma arkadan gelen bir sürücü yetişti.

KAĞIT TOPLAYICISINA ARACIYLA DESTEK VERDİ

Sürücü yokuş yukarı çıkmaya çalışan kağıt toplayıcısına aracıyla verdiği destekle yokuş çıkmasına yardım etti. Yokuşun bir kısmını aracın yardımı ile çıkan kağıt toplayıcısı, yol kenarında dinlenmek için dururken, sürücü ise yoluna devam etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.