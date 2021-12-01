Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde Terakki Mahallesinde sağanak yağış ve fırtına nedeniyle heyelan yaşandı. Meydana gelen heyelanda kopan kaya parçaları, park halindeki 67 ABD 566 plakalı Ford marka aracın üzerine düştü. Şans eseri heyelanda yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

BİR BAKTIK ARABA MAHVOLMUŞ

Olayı anlatan Tuncay Koçaklı, "Hemen karşıda oturuyorum. Dün akşam hava şartları çok kötüydü. Gürültü oldu. Bir baktık araba mahvolmuş. Bahçeden, evin altından kaya parçaları geldi" diye konuştu.

Bakan Koca, Marmara Bölgesi'ndeki fırtınanın bilançosunu açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtınada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını bildirdi.

Fırtınada komşusuna yardıma gitti, tabela ile birlikte uçtu Esenyurt'ta birkaç gün önce yaşanan fırtınada komşusunun düşen tabelasını kaldırmak için yardıma giden adam, rüzgar nedeniyle tabelayla beraber havaya uçtu.