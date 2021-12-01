Türkiye Gazetesi

Aniden rahatsızlanarak ambulansa Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan 72 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır’dan ilk fotoğraf geldi. Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan ve ameliyat edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. İnanır’ı ziyaret eden arkadaşları Kadir İnanır’lı olan fotoğraflarını paylaştı. İnanır’dan ilk fotoğraf geldi. Kadir İnanır’ın keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

2018 YILINDA PIHTI ATMIŞTI

Ünlü aktör Kadir İnanır, pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır, tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatmıştı. Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.