İstanbul'da polis ekipleri, 11 Ekim günü D-100 kara yolu Avcılar Haramidere mevkiinde bir kısmı yanmış bir otomobil buldu. Ekipler, aracın sahibi Nuri Yıldız'a (55) ulaşmak için Avcılar Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokak'taki evine gitti. Burada Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız (38), boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Bu olaydan 4 gün sonra da Beylikdüzü Gaziler Caddesi'ndeki boş alanda kafasına silahla ateş edilmiş bir erkeğin cesedine rastlandı. Yapılan incelemede cesedin, Nuri Yıldız'a ait olduğu tespit edildi. Konuyu araştıran ekipler, 29 Kasım'da 7 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan zanlılar, Küçükçekmece Adliyesine çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Büyükşen çifti cinayetinde tutuklanan sanık tahliye oldu Konya'da 3 sene önce öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetinden tutuklanan Afganistan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek, adli kontrol şartıyla tahliye oldu.
Büyükşen cinayetinde flaş ifade: 100 bin lira teklif etti 2018 yılında Büyükşen çiftini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Afgan uyruklu Abdulhamid U.'nun ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde Abdullah B.'nin kendisine 100 bin lira teklif ederek 'düşmanlarımı öldürür müsün' dediğini söyleyen cinayet zanlısı, teklifi kabul etmediğini belirtti.
Yıldız çifti cinayetinde 3 tutuklama
İstanbul'da otel işleten Nuri Yıldız ile eşi Esra Yıldız, ekim ayında öldürüldü. Polis, şüphelileri bir ay sonra yakaladı. Gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İstanbul'da polis ekipleri, 11 Ekim günü D-100 kara yolu Avcılar Haramidere mevkiinde bir kısmı yanmış bir otomobil buldu. Ekipler, aracın sahibi Nuri Yıldız'a (55) ulaşmak için Avcılar Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokak'taki evine gitti. Burada Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız (38), boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Bu olaydan 4 gün sonra da Beylikdüzü Gaziler Caddesi'ndeki boş alanda kafasına silahla ateş edilmiş bir erkeğin cesedine rastlandı. Yapılan incelemede cesedin, Nuri Yıldız'a ait olduğu tespit edildi. Konuyu araştıran ekipler, 29 Kasım'da 7 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan zanlılar, Küçükçekmece Adliyesine çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler : nuri yıldız,esra yıldız,cinayet,