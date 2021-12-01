Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bu defa Kocaeli'de 3 kişinin sonu oldu. Seyir halindeki otomobilin sürücüsü bir anlık dikkatsizlikle park halinde bulunda tıra çarpıp, adeta ok gibi saplandı. Kaza neticesinde tırın altına sıkışan otomobilde, şoförle birlikte seyahat eden iki kişi dahil 3 kişi hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

Kaza, İzmit Yenişehir Mahallesi Kandıra yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil tırın arkasında sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, otomobilin sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan 2 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde otomobilden çıkarılan yaralıların hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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