Türkiye Gazetesi

Adana'da sokak ortasında kanlı infaz gerçekleştirildi. Kuzen oldukları öğrenilen iki şahıs, motosikletle seyir halindeyken yanlarına yaklaşan başka bir motosikletten açılan ateş sonucu hayatlarını kaybetti.

BİRİ 22 DİĞERİ 14 YAŞINDA İKİ KUZEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yusuf Çiftsürer (22) ile kuzeni Abdülsamet Çiftsüren’e (14), motosikletle seyir halindeyken kimliği belirlenemeyen 2 kişi motosikletle yanlarından geçerken tabancayla ateş açıp kaçtı. Açılan ateş sonucu Yusuf ve Abdülsamet Çiftsürer motosikletten düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Olay mahalline gelen sağlık ekipleri, aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Yusuf ve Abdülsamet’i bölgedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Yusuf ve Abdülsamet Çiftsürer kurtarılamadı. İki kuzenin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kaçan şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar var Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir eğlence mekanında başlayan ve hastanenin acil kapısında devam eden silahlı kavgada, polis ve sağlık çalışanın da aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.

İcraya gelen avukatı öldüren sanık: Karadenizli olduğumuz için silah severiz Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz sebebiyle evine gelen avukatı tabancayla vurarak öldüren zanlı tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmada mahkeme başkanının ‘Neden silah taşıyorsun?’ sorusuna sanık, “Üzerimizde silah olur, silahı severiz.” cevabını verdi. Cumhuriyet savcısı, sanığın indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Site yöneticisini silahla vuran bahçıvan: Her cebinde silah taşıyan birini öldürecek değil Kocaeli'nde çalıştığı sitenin yöneticisini silahla vuran bahçıvan mahkemede kendini şu sözlerle savundu, “Benim silah taşımamın sebebi birini öldürme amacıyla değildir. Her cebinde silah taşıyan insan birini öldürecek diye bir şey yoktur.”