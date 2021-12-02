Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Kuşadası'nda, sabah saatlerinde mezarlık çıkışı husumetli olan iki kişi kavga etmiş, kavga sonucunda da bir kişi silahla ayağından yaralanmıştı. İddiaya göre vurulan kişinin babası, oğlunun vurulmasında azmettirici olduğunu düşündüğü kişinin evine akşam saatlerinde pompalı tüfekle gelip kurşun yağdırdı. Söz konusu saldırının düzenlendiği evin ünlü bir inşaat firması sahibine ait olduğu ortaya çıktı.

"OĞLUMU VURDULAR" DEYİP SALDIRDI

Olay, ilçeye bağlı Davutlar Mahallesi Öğretmen Ferruh Başaran Bulvarı üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah 14.00 sıralarında aralarında husumet bulunan B.G. ve T.A. arasında tartışma çıkmış iddiaya göre belinden silahını çıkartan B.G., T.A.'yı ayağından yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

İddiaya göre oğlunun yaralanmasına hazmedemeyen baba H.A., azmettirici olduğunu düşündüğü inşaat şirketi sahibinin evine pompalı saldırı düzenledi. Evin camlarına isabet eden fişekler evde bulunan hiç kimseye isabet etmedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından şüpheli H.A.'yı yakalama çalışmaları başlatıldı.

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