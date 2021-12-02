Türkiye Gazetesi

Muratpaşa ilçesinde eşinden ayrıldıktan sonra psikolojik sorunlar yaşayan Ümit K. sokak üzerinde önce arkadaşlarıyla tartıştı. Tartışmanın ardından cinnet geçiren adam yanında bulunan döner bıçağı ile birlikte bir restorana girdi. Gözü dönmüş adamın içeri girmesi ile restoranın sahibi Şevket ve Hatice Panoğlu çifti büyük korku yaşadı. Adam her iki kişiyi de dışarı çıkarttı ardından kapıyı içeriden kilitledi.

YAKLAŞIK 1.5 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri öfkeli adamı ikna etmek için yaklaşık 1 saat çaba sarf etti. Bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem amacı ile olay yerine Özel Hareket Polisleri de geldi. Polisler sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Bir süre daha dil dökülen adam olay yerine savcının gelmesini ve yaşadığı sorunlarını çözmesini istedi. Polis ekipleri ise cinnet geçiren adamın problemlerini çözeceklerine dair sözler vererek ikna etmeye çalıştı. Adam yaklaşık 1.5 saat sonra ikna edildi.

“3 BİN TL VERDİM Kİ SİLAHI VERİYORLAR”

Elinde bulunan döner bıçağına el konulan adam gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Öfkeli adam olay yerinden giderken polis ekiplerine, “Siz beni savcı ile görüştürmezseniz, aynı filmi tekrarlayacağım. Bu sefer silah ile yapacağım. 3 bin TL verdim mi silahı veriyorlar. Ya beni dört duvar arasına atacaksınız ya da bu sorunu çözeceksiniz” demesi dikkatlerden kaçmadı.

“BİR SÜRÜ YERDEN YEMEK İSTENDİ SERVİS YAPAMADIK” Yaşanılanları anlatan dükkan sahibi Şevket Panoğlu, “Adamın elinde sallama vardı. Burada olay çıkarmamasını istedim. Ben ocak başında oturuyordum. Bana bir şey demedi. Benimle bir soru yok. Dükkana zarar verdi. Bir sürü yerden yemek istendi servis yapamadık. Bize de yazık oldu” dedi. Yaşanılanları anlatan dükkan sahibi Şevket Panoğlu, “Adamın elinde sallama vardı. Burada olay çıkarmamasını istedim. Ben ocak başında oturuyordum. Bana bir şey demedi. Benimle bir soru yok. Dükkana zarar verdi. Bir sürü yerden yemek istendi servis yapamadık. Bize de yazık oldu” dedi.

“BİZE YAZIK OLDU”