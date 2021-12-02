Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Döşemealtı ilçesina bağlı Çıplaklı Mahallesinde meydana gelen olayda eski eşin yaşadığı eve gelen eski koca Mehmet A. ile Hayriye Alkutay arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Mehmet A. yanında getirdiği tabancayla eski eşine ve 2 kayınbiraderine kurşun yağdırdı. İhbar üzerine çok sayıda ambulans sevk edilirken olayda 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Hayriye Alkutay’ın hayatını kaybettiği erkek kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay’ın ise yaralandığı kaydedildi.

“CİĞERLERİMİ YAKTI”

Eski eş M.A. suç aleti silahıyla birlikte polis tarafından yakalanırken Mehmet A.’nın bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi. Polis olay yerinde uzun süre delil çalışması yaparken talihsiz kadının cenazesi olay yeri ekiplerinin çalışması ardından Anatlay Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından dışarı çıkılan anne Keziban Alkutay güçlükle ayakta durdu. Annenin, “Yandım ben. Ciğerlerimi yaktı. O delikten çıkmasın. Çıkarmasınlar" sözleri yürekleri dağladı.

Antalya’da deprem gibi hortum: Mahalle savaş alanına döndü Antalya’da dün akşam saatlerinde meydana gelen fırtına mahalleyi savaş alanına çevirdi. Çocuk parkındaki dev ağaçların kökün söküldüğü fırtınada vatandaşlar deprem oluyor sandı.