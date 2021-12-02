Türkiye Gazetesi

Beyoğlu’nda otel işletmeciliği yapan Esra ve Nuri Yıldız çifti, 10 Ekim günü öldürülmüş, cinayet büro ekiplerinin yoğun teknik ve fiziki takibi sonucu cinayeti işleyen kişilerin çiftin yeğenleri olduğu tespit edilmişti.

Çiftin yeğenleri Ferhat Y. (27), Mühyettin Y. (35) ve Aleyna Y. (20) ile birlikte olayla ilgisi olduğu belirlenen toplam 7 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ferhat Y., Mühyettin Y. ve Aleyna Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerası görüntülerinin başında, önce Nuri Yıldız'ın, bir süre sonra da Esra Yıldız'ın otelden çıktığı anlar görülüyor. Bir başka görüntüde, Nuri Yıldız’a ait otomobilin dörtlüleri yakmış şekilde yol kenarında beklediği, bir süre sonra aracın hareket ettiği görülüyor.

Görüntünün sonrasında, Nuri Yıldız’ın aracını kullanan zanlıların, camdan dışarı bir tabanca attığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyor.

Bir başka kayıtta ise iki şüphelinin Esra Yıldız’ın yaşadığı binaya geldiği, bir süre sonra aynı kişilerin binadan ayrıldığı anlar görülüyor.

"KIZIM EŞİNİ BEKLERKEN VAHŞİCE KATLEDİLDİ"

Kızı ve damadı acımasızca katledilen acılı anne Yasemen Dallı, kızı ile öldürülmeden hemen önce telefonda konuştuğunu sonra da ölüm haberini aldığını anlattı. İsyan eden acılı anne “Kızım pijamalarıyla evde eşini beklerken vahşice katledildi” dedi.

KATİL YEĞENE NİŞAN YAPMIŞLAR

Kızının, Nuri Yıldız’ın yeğenleriyle yakın olduklarını belirterek “Benim yavrum katillerden birine 3 ay önce nişan yapmıştı” dedi. Katil zanlısı yeğenlerin kendisine taziye ziyaretinde bulunmasıyla ilgili konuşan acılı anne “Katillerin aramızda olması çok acıydı. Biz bu acıyı yaşarken, ben yavrumu toprağa verirken onlar yanımızda belki de keyfini sürüyorlardı” diye konuştu.

Yasemen Dallı “Ben bir anneyim. Bu normal ölüm değil. Bir aile buna nasıl fırsat verir?” diyerek gözaltına alınan aile üyelerine ve yardım ettiği için tutuklanan kız kardeşe de tepki gösterdi.

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