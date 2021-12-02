Türkiye Gazetesi

Bugün saat 03.35 sıralarında 29 göçmenin Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği ihbarı alındı. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 göçmeni kurtardı.

Yine Yunan unsurları tarafından geri itilen 34 düzensiz göçmende, Uçburun'un batısında, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

28 GÖÇMEN AÇILMADAN YAKALANDI

İlçe Jandarma Komu28tanlığı ekipleri de, göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a gideceği bilgisini aldı. Ekipler, toplamda 28 göçmeni denizde açılmadan yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin, yapılan işlemlerin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi.

Akdeniz'de 244 düzensiz göçmen kurtarıldı İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kalabriya Bölgesi açıklarında zor durumdaki bir teknede bulunan 244 düzensiz göçmeni kurtardı.

Belarus-Polonya sınırındaki 608 Iraklı göçmen daha ülkelerine döndü Avrupa'ya göç etme arayışındayken Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan Iraklılardan 608'inin daha ülkeye döndüğü bildirildi.