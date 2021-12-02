Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzeri Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kasasında kumaş taşıyan kamyon, seyir halindeyken sağa sola savrulduktan sonra devrildi.
Yan yatan kamyonu gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Vatandaşların da yardımıyla ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü aracın içinden çıkarılırken, polis ekiplerince yol güvenliği alındı.
Kazada şoför yara almazken, kamyonda maddi hasar meydana geldi. Kamyondaki tekstil malzemeleri başka bir kamyona aktarıldı.
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