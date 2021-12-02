Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'dan feci bir haber geldi, 28 yaşındaki genç tren çarpması sonucu canından oldu. Korkunç kaza, saat 16.30 sıralarında Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 2. Sokak Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Raylar üzerindeki bir kişiye Elazığ istikametinden gelen ve vagonları olmayan treninin çarptığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yapılan incelemede kimliği tespit edilen Emrah Gök adlı gencin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları ise bölgeye gelerek ağıtlar yakarken, gencin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

GÜVENLİK BARİYERLERİ KESİLDİ İDDİASI

Olay sırasında ismi öğrenilemeyen tren makinisti çevredekilerin tepkisi üzerine karakola giderken, daha önce güvenlik gerekçesiyle tren raylarının etrafına örülen demir bariyerlerin kimliği belirsiz kişilerce söküldüğü görüldü.

Bariyerleri kırıp geçmeye çalıştığı sırada tren çarptı! Afyonkarahisar’da hemzemin geçitte bariyerler kapalı iken bariyerleri kırarak tren yolundan geçmeye çalışan bir kamyonete tren çarptı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.



Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken, tren çarptı Diyarbakır'ın yolcu treni, kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek rayların üzerinde oturan Mücahit K.'ye (16) çarptı. Yaralanan Mücahit K. hastanede tedaviye alındı.