Türkiye Gazetesi

İzmir Buca'da 30 Ağustos’ta iddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı Feyzo D, dini nikahlı eşi Aysel Perkgün'ü (28) 1 yaşındaki çocuklarının gözü önünde darbedip 104 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, doktorların sayesinde kurtuldu. Tutuklanan zanlı için 'tasarlayarak’ ve ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek’ öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"KARIM UYUŞTURUCU KULLANIYOR, BANA İFTİRA ATIYOR"

Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Kendisini savunan Feyzo D. "Bana iftira atılıyor, bunun delili de var. Eve geldiğimde kapı açıktı, bağrışlar duydum. İçeri girdim, Aysel'in elindeki bıçağı kendisine sapladığını gördüm. Bıçağı almaya çalıştım, birlikte yere düştük. Komşuları bağırıp yardım istedim. Yaralarına pansuman yaptım. Ağzının kuruduğunu söyleyince su verdim. Kendisi uyuşturucu kullanıyordu. Bırakması yönünde zaman zaman tartışmalarımız oldu. Onu çok sevdiğim için uyuşturucu kullanmasına ses çıkarmadım” dedi.

"BANYOYA GÖTÜRÜP İKİ BIÇAKLA SALDIRDI"

3 yıldır şiddet gördüğünü belirten Perkgün ise “Olay sabahı Salihli’ye asma yaprağı almaya gitmiştik. Akşam dönerken Feyzo babasından 100 lira borç aldı. Büfeden içki aldıktan sonra eve geçtik. Ona masa hazırlamamı söyledi. Beraber masayı hazırladık. Baba da zorla içki içirdi. O sırada ilk eşinden olan 2 çocuğu da eve geldi. Onlar geldikten sonra panjurları kapatmak için uzandığından beli açıldı ve orada 2 bıçak vardı. Bana bir şey yapacağını hissettim. Ayağa kalkmamı ve bir şey konuşacağını söyledi. Kucağımda çocuk olduğu için kalkamayacağımı söylediğimde içki şişesini kafamda kırdı. Banyoya götürüp ittirdi. Yerler ıslak olduğundan yere düştüm. ‘Babamla aranda ne var?’ diye sorduktan sonra belindeki iki bıçakla beni bıçaklamaya başladı” diye konuştu.

"RÜYAMDA ELİNDE BIÇAKLA ONU GÖRÜYORUM"

Psikolojisinin bozulduğunu belirten kadın “Ben yarı baygınken çocuğumu getirip kucağıma bıraktı. Çamaşır sepetinin üzerine oturup sigara içti. Vücudumdan akan kanlar banyoyu doldurdu. Ben yarı baygın yatarken annesi geldi. Beni öyle görüp geri gitti. Psikolojim çok bozuldu. Rüyamda elinde bıçakla hala onu görüyorum. Korkudan banyoya giremiyorum” ifadelerini kullandı.

KOMŞU: ÇOCUKLAR 'ANNEM KENDİNİ KESİYOR' DİYE BAĞIRIYORDU

Kadın konuştuğu sırada salondakiler arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine mahkeme başkanı izleyicilerin çıkarılmasına karar verdi. Tanık olarak dinlenen mahalle sakinlerinden E.B. ise "Evde otururken sese çıktık. Çocuklar ‘Annem kendini kesiyor’ diye bağırıyordu. Aşağı indiğimde Feyzo, ‘Eşim ölüyor yardım edin’ diye bağırıyordu. Beni kolumdan eve çekmeye çalıştı ama gitmedim. Kolundan kurtulup ambulansı aradım. Feyzo sürekli eve girip çıkıyor ve yardım istiyordu. Bu sırada Feyzo’nun annesi eve girip çıktı. Kaldırıma oturup yardım feryadında bulundu” şeklinde konuştu.

"14 BIÇAK YARASI VAR"

Duran’ın avukatları, Perkgün'ün 104 yerinden değil 14 yerinden bıçaklandığını bunun da raporlarda mevcut olduğunu da savundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.