Türkiye Gazetesi

Tokat Devegörmez Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi üzerinde temel kazısı yapıldı. Akşam saatlerinde ise bina sakinleri apartman duvarının yanındaki binadan ayrılmaya başladığını fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Binanın çökme riskine karşı dört daire tahliye edildi. Polis, bölgede güvenlik şeridi çekerek giriş ve çıkışları yasakladı.

Malatya’da binanın çökme anı sonrası yaşanan panik kamerada Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde 2 katlı binanın çökme anı ile yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

Fatih’te çökme riski olan bina boşaltıldı Fatih’te çökme riski bulunan 3 katlı 50 yıllık bir bina, çökme riskine karşı boşaltıldı. Binadan kopan parçalar ve çıkan çatırtı sesleri üzerine polis ve zabıta ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı.