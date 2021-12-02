Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de bir babanın intihar teşebbüsü, evladının ölümüyle sonuçlandı. Babanın ateşlediği silahtan çıkan kurşun, kapının arkasındaki kızına isabet etti. 12 yaşınd aolduğu öğrenilen talihsiz kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



KAPININ ARKASINDAN VURULDU

Olay, Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'ndeki 1423. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Erdoğan K. (37) ailesine intihar edeceğini söyleyerek odaya kendini kilitleyip kasadaki tabancasını aldı. Omzuna doğrulttuğu tabancasının ateş alması sonucu omzundan çıkan kurşun, kapının arkasında da geçerek kızı Hazal K'ya (12) isabet etti.



TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Omzundan yaralanan Erdoğan K. ise ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından da Ankara'ya sevk edildi.

H.K'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, evde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele ele geçirdi.

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