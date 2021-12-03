Adana’nın Feke ilçesinde, kayıp ihbarı üzerine aranan 56 yaşındaki adamın cesedi bulundu. Günün erken saatlerinde balık tutmak için Güzpınarı Mahallesi'ndeki Göksu Irmağı'na giden Salim Özbek'ten haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgede arama başlatan ekipler, Özbek'i nehir kenarında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Özbek'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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