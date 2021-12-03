Türkiye Gazetesi

Bursa'da bir anlık hata, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Seyir halindeyken dönüş aldığı esnada bir anda kontrolü kaybeden sürücü, başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Yaralılardan birinin çocuk olduğu öğrenildi.

YARALILARIN HASTANEDEKİ TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Kaza, saat 22.45 sıralarında İznik-Elbeyli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ş. idaresindeki otomobil, kavşaktan döndüğü sırada karşından gelen Serdar B. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kazada otomobilde bulunan Zeynep B., Alya B.ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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