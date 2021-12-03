Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de insanlık ölmüş dedirten anlar yaşandı. 5 zanlı, yaşlı bir adamın evine zorla girip feci şekilde darp ettikten sonra gasp edip olay yerinden kaçtı. Zanlılardan 3'ünün yakalandığı öğrenildi.

SOPALARLA DARP ETTİLER

Alınan bilgiye göre, Yuva Mahallesi 2543. Sokak'taki müstakil evinde yaşayan emekli bekçi Fevzi Şahin'in evine zorla giren 5 kişi, sopalarla yaşlı adamı darp etti. Şüpheliler daha sonra Şahin'in kurusıkı tabancası ile bir miktar parasını alarak kaçtı.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başına ve vücudunun birçok yerine aldığı darbelerle yaralanan Şahin, sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, A.M. ve B.Z. ile ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı.

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