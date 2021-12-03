Türkiye Gazetesi

Manavgat'taki Belediye Halk Plajı yanında görülen çok sayıda düzensiz göçmen dün akşam saatlerinde yakalandı.

Göçmenlerin kıyafetlerinin ıslak olduğu gözlenirken olayı görüp 112 Acil çağrı Merkezini arayan vatandaş sahilde 30 dolayında göçmen olduğunu, bunların D-400 karayolunun diğer tarafına geçip dağıldıklarını söyledi. Göçmenlerden 4’ü gazetecilerin karşısına çıkarken biri kardeşinin ve arkadaşının boğulduğunu iddia etti.

SİLAH ZORUYLA TEKNEDEN DENİZE ATILMIŞLAR

Jandarmanın ve ambulansların bulunduğu yerde konuşan bir göçmen ise, 30 kişi olarak karayoluyla sahile getirildiklerini, ilk etapta 6 kişi olarak yüzerek gittikleri tekneye bindikten sonra silah zoruyla tekneden indirildiklerini, dört kişinin sahile çıkmayı başardığını ancak 2 kişinin çıkamadığını söylediler. Jandarma tarafından yakalanıp ambulansa alınan Suriyeli 10 düzensiz göçmenin ardından bölgede yapılan çalışmalarda sazlıklar arasında saklanan 4'ü çocuk 17 kişi daha bulundu.

TOPLAM 27 GÖÇMEN YAKALANDI

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Karakoluna götürülen 27 düzensiz göçmene yemek ve kıyafet verildi. Denizde kaybolduğu söylenen 2 göçmen için ise SAK timi ve Sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

KARDEŞİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Suriyeli 30 göçmenin saat 19.30 sıralarında bir otobüs ile Kızılot Beldesine getirilip bırakıldığı, buradan açıkta bekleyen tekneye yüzerek ilk etapta 6 kişilik grubun gittiği, ancak teknede çıkan anlaşmazlık sonucu denize atlamaya zorlandıkları iddia edildi.

Karaya ulaşan düzensiz göçmenlerden biri telefondan resmini gösterdiği kardeşinin karaya çıkamadığını söyleyerek gözyaşı döktü.

İNSANSIZ ROBOT SUALTINDA ARIYOR

2 kayıp göçmen için başlatılan arama çalışmaları deniz yüzeyinden botlarla, havadan helikopterle sürerken, su altından da dalgıçlar ve ROW olarak adlandırılan insansız sualtı robotuyla da bölge adeta didik didik taranıyor.

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Çeşme'de 63 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunan unsurları tarafından geri itilen 63 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, 28 göçmen de denize açılamadan yakalandı.

Çeşme'de 63 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunan unsurları tarafından geri itilen 63 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, 28 göçmen de denize açılamadan yakalandı.