Türkiye Gazetesi

Sivas’ın Gürün ilçesi Şuğul Mahallesi Meslek Lisesi kavşağında S.K. yönetimindeki otomobilin sürücüsü Kayseri istikametinden gelen Y.E. yönetimindeki mikser kamyonuna arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada otomobilde bulunan sürücü ile F.E.K., S.D., E.K. yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen iki çocuk Sivas’a sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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