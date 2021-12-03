Manisa'nın Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bulunan bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yapan İbrahim Akyüz (19), fenalaşarak yere düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi burada yapılan genç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların çabasına rağmen hayatta kalamadı. Aynı üniversitenin İşletme Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Akyüz’ün cenazesi memleketi Mardin’in Midyat ilçesine gönderildi.
Halı sahada kalp krizi geçirip öldü Gaziantep'te bir vatandaş hali sahada maç yaptığı esnada kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.
Yasak olmasına rağmen gittiği halı sahada kalp krizi geçirdi Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında temaslı sporları içeren tesislerin kapatılacağını içeren genelgeye rağmen Sakarya’da açık olan halı sahada yapılan maç esnasında kalp krizi geçiren bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Üniversite öğrencisi halı saha maçında can verdi
Manisa'da gençlerin halı saha keyfi, acıyla sonlandı. 19 yaşındaki İbrahim Akyüz, maç sırasında kalp krizi geçirip öldü.
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bulunan bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yapan İbrahim Akyüz (19), fenalaşarak yere düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi burada yapılan genç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların çabasına rağmen hayatta kalamadı. Aynı üniversitenin İşletme Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Akyüz’ün cenazesi memleketi Mardin’in Midyat ilçesine gönderildi.
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