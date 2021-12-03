Türkiye Gazetesi

Burdur'da oturan 67 yaşındaki görme engelli Hatice Can, hafız olmak için kolları sıvadı. 13 yıldır uğraşan kadın, hem engeline hem de ilerleyen yaşına rağmen Kur'an-ı kerimi ezberleyerek hafız oldu.

ÇOCUKKEN HASTALIK GEÇİRİP KÖR OLMUŞ

Yaşlı kadına, 'Hafızlık Belgesi'ni İl Müftüsü Enver Türkmen takdim etti. Küçükken geçirdiği bir hastalık sebebiyle görme melekesini kaybettiği belirtilen Hatice Can, televizyon ve radyodan Kur'an-ı kerim dinlemeyi çok sevdiğini ifade etti. İçindeki Kur'an aşkının kendisini hafızlığa yönelttiğini belirten Can, Antalya'da bir dernek tarafından açılan kursta Braille alfabesini öğrendiğini anlattı.

"BRAILLE ALFABESİYLE BİR SAATTE KUR'AN OKUMAYA GEÇTİM"

Can, İstanbul'da 1998'de özel bir vakıfta görme engellilere yönelik açılan Kur'an-ı kerim kursunda bir ay eğitim gördüğünü dile getirerek "Braille alfabesiyle bir saat gibi bir sürede Kur'an okumaya geçtim." ifadesini kullandı.

"KUR'AN AŞKI BÜTÜN ENGELLERİMİ UNUTTURDU"

Gittiği kurstaki hafızlık öğrencileriyle tanıştıktan sonra gayretinin daha da artığına işaret eden Can "2002 yılında hafızlığa başladığımda 47 yaşındaydım. Hafızlık eğitim sürecinde anemi, babamı ve abimi kaybettim. Kardeşim eğitimim yarım kalmasın diye bana vefat haberlerini vermedi. Bu yüzden ailemin cenazelerine bile katılamadım. Görme engelli olmam beni hiçbir zaman yıldırmadı. Kur'an aşkı bütün engellerimi bana unutturdu. Kur'an-ı kerimin nuru, gören gözüm oldu" diye konuştu.

"GENÇLERE GÜZEL BİR ÖRNEK"

İl Müftüsü Türkmen de engelini aşarak hafızlığını tamamlayan Can'ı tebrik etti. Türkmen, yaşlı kadının gayretiyle insanlara ve özellikle de gençlere güzel bir örnek olduğunu kaydetti. Enver Türkmen, Can'a Diyanet İşleri Başkanlığınca Braille alfabesiyle hazırlanan 6 ciltlik Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Evi küle döndüren yangında Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı Kayseri’de bir apartman dairesinde çıkan yangında ev küle dönerken, evde bulunan Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına ise hiçbir şey olmadı.

Doğuştan görme engelli Esmanur, uzaktan eğitimle 6 ayda Kur'ân okumayı öğrendi Anne ve babasının Kur’ân-ı kerim okumasını dinleyen doğuştan iki gözü de görmeyen 10 yaşındaki Esmanur Esen, İl Müftülüğü tarafından görme engelliler için açılan Kur’ân-ı kerim kursuna başvurdu.