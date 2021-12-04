Türkiye Gazetesi

İzmir Karabağlar'da 18 yaşındaki Umut Atabey bıçakla ev basıp dehşet saçtı.

İddiaya göre; 9 aylık bebeğini kendisinden sakladığı iddiasıyla televizyon programına katılıp yardım isteyen 19 yaşındaki Beste Atabey'in ayrılma aşamasındaki kocası Umut Atabey kayınpederi Hüseyin Er'in (44) evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce, Umut Atabey yanında getirdiği bıçakla kayınpederi Hüseyin Er'i defalarca bıçakladı. Kayınpeder kanlar içerisinde yere yığılırken, damat olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.



Hastanaye kaldırılan Hüseyin Er'in sağlık durumu kritik

DURUMU KRİTİKDurumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Hüseyin Er, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Er'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.



Eşinin 9 aylık bebeğini kendisinden kaçırdığını iddia eden Beste Atay, televizyon programında yardım istemişti

KAPIYI KIRARAK EVE GİRMİŞ

Kayınpederi Hüseyin Er'i vücudunun 7 yerinden bıçaklayarak kaçtığı öğrenilen Umut Atabey'i yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve olay anında evde olduğu öğrenilen Beste Atabey'in, uzaklaştırma kararı bulunan eşi Umut Atabey'in kapıyı kırarak eve girdiğini ve babası Er'i tartışma sonucu defalarca bıçakladığını söylediği öğrenildi.

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